В Азербайджане на границе с Грузией началось строительство Таможенного терминального комплекса, отмечается в информации бакинского офиса ООН.

Как передает Интерфакс, работы осуществляются в рамках проекта «Развитие пограничного пропускного пункта (ППП) «Красный мост» между Азербайджаном и Грузией».

«В среду в Товузском районе республики состоялась церемония закладки фундамента таможенного терминального комплекса. Данный объект, предназначенный для проверки грузов в процессе импорта/экспорта и поддержки экспортно-импортных операций соответствующей логистикой и инфраструктурой, сыграет большую роль в качестве логистического центра на границе Азербайджана и Грузии», — подчеркивается в сообщении.

Помимо терминального комплекса в Азербайджане, в рамках проекта на территории Грузии будет создана санитарная и фитосанитарная лаборатория. Реализацией проекта в обеих странах занимается Программа развития ООН (UNDP) при финансировании Европейского союза.

«На осуществление данного проекта ЕС выделил 2,128 млн евро. Его реализация облегчит процесс законной перевозки товаров и переход людей через ППП «Красный мост». Этим проектом ЕС окажет поддержку усилению региональной торговли и диверсификации экономики Азербайджана», — отмечается в информации со ссылкой на главу представительства ЕС в Азербайджане Малену Мард.

По данным UNDP, в рамках проекта на Таможенном терминальном комплексе будет создан сектор усиления торговли, посредством которого на азербайджанской стороне пограничного пропускного пункта «Красный мост» будет налажена эффективная проверка дорожного движения и грузов соответствующими органами.