Вашингтон не исключает возможности применения против КНДР военной силы или смены режима в этой стране, передает РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal.

Издание ссылается на неназванных людей, «вовлеченных в процесс» пересмотра стратегии США по отношению к Северной Корее. Согласно имеющейся у них информации, Вашингтон недавно обсуждал возможный военный сценарий со своими союзниками.

В середине февраля в Вашингтон приезжал японский премьер Синдзо Абэ. По данным WSJ, в ходе этого визита представители администрации президента Дональда Трампа несколько раз заявляли, что в отношении КНДР «рассматриваются все варианты».

Для японской стороны было очевидно, что в числе этих вариантов — военный удар по стране в том случае, если Пхеньян объявит готовность протестировать межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). В Японии такой сценарий сочли «вызывающим беспокойство».

Ранее CNN со ссылкой на представителя администрации Трампа утверждал, что нынешний американский президент именно КНДР считает главной угрозой для США.

В начале января New York Times процитировала заявление лидера КНДР Ким Чен Ына, согласно которому Пхеньян достиг финальных стадий в подготовке МБР к тестовому запуску. «Этому не бывать», — отреагировал на эту новость в Twitter Трамп.

Позже японское агентство Kyodo, ссылаясь на слова представителя МИД Северной Кореи, сообщило о том, что Пхеньян готов запустить МБР «в любое время из любого места».