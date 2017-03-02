Официальный Баку призывает Совет и Верховного комиссара по правам человека ООН активизировать усилия с целью восстановления попранных прав более 1 млн азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, пострадавших от оккупационный действий Армении, передает Интерфакс-Азербайджан.

«Азербайджан призывает Совет по правам человека ООН и Верховного комиссара по правам человека ООН активизировать усилия с целью восстановления попранных прав азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев», — заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедкулиев в Женеве на 34-й сессии Совета по правам человека (СПЧ) ООН, сообщают азербайджанские официальные СМИ.

Говоря об армяно-азербайджанском конфликте, дипломат отметил продолжающуюся более 25 лет оккупацию Арменией 20% территории Азербайджана, в результате чего были нарушены права 1 млн азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев.

«В этом году исполнилось 25 лет со дня Ходжалинского геноцида. Однако виновные в совершении этого кровавого преступления до сих пор не привлечены к уголовной ответственности», — подчеркнул М.Мамедкулиев.