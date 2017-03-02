Бывший госсекретарь США Джон Керри отныне будет работать экспертом в вашингтонском Фонде Карнеги.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил президент организации Уильям Бернс.

«Приверженность Джона Керри миру во всем мире отвечает миссии Фонда Карнеги», — отметил Бернс, который в свое время был подчиненным Керри и работал в должности заместителя госсекретаря.

По его словам, сейчас опыт бывшего руководителя госдепартамента «необходим более чем когда бы то ни было».

Отмечается, что Керри будет фокусироваться «на решении конфликтов и на международных вызовах в сфере окружающей среды».

Джон Керри сложил с себя полномочия госсекретаря 20 января 2017 года, когда администрация Барака Обамы передала бразды правления президенту Дональду Трампу.