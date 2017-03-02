Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, 60 и 82 миллиметровые минометы и гранатаметы (всего 80 снарядов) в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 144 раза.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных в селах Довех, Воскеван Ноемберянского района, Вазашен Иджеванского района, Мосесгех, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гушчу Айрым и Бала Джафарли Газахского района, в селах Алибейли, Агбулаг Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Сарыджалы, Мерзили, Юсифджанлы Агдамского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Вейселли и Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

В соответствии с оперативной обстановкой подразделениями Вооруженных Сил Азербайджана были приняты адекватные ответные меры.