Официальный курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 2 марта установлен на уровне 1.7515 маната, а евро — 1.8449 маната.
Официальный курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 2 марта установлен на уровне 1.7515 маната, а евро — 1.8449 маната.
Дата: 2017/03/02 9:37
Раздел: Азербайджан, Экономика
Просмотров:
477
Враг понес потери
Сегодня Операционный комитет Исламских игр солидарности представил общественности официальную форму для технических работников, рабочего персонала и подрядчиков
«Решение нагорно-карабахского конфликта принесет стабильность и процветание Азербайджану и региону».
В Азербайджане на границе с Грузией началось строительство Таможенного терминального комплекса, отмечается в информации бакинского офиса ООН.
Им оказался Рустамов Горхмаз Исбат оглу
Официальный Баку призывает Совет и Верховного комиссара по правам человека ООН активизировать усилия с целью восстановления попранных
Объем денежной базы в Азербайджане составляет 6 млрд 987 млн манатов на 28 февраля 2017 года, сообщили
Армянская сторона усердно пытается скрыть десятки потерь
Армяне нарушили режим прекращения огня в Карабахе 144 раза за сутки