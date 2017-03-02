Президент Ильхам Алиев призвал страны-члены Организации экономического сотрудничества (ОЭС) к активному использованию транспортных коридоров, проходящих через Азербайджан.

«Мы придаем особое значение усилению экономического сотрудничества между государствами-членами ОЭС. Этой цели послужат увеличение взаимной торговли и инвестиций, расширение экспортных возможностей и поощрение тесного сотрудничества между деловыми кругами», — сказал И.Алиев на XIII Саммите Организации экономического сотрудничества в Пакистане.

По его словам, большое значение для Азербайджана имеет сотрудничество в транспортном секторе.

«Создание стратегического железнодорожного сообщения между Европой и Азией через территорию Азербайджана сократит время перевозки грузов с 30 до 15 дней. Транспортный коридор Восток-Запад означает восстановление исторического Шелкового пути. Еще один важный транспортный проект – железнодорожный коридор Север-Юг. Азербайджан является активным участником и инвестором обоих стратегических проектов. Мы призываем страны ОЭС использовать эти новые инфраструктурные возможности», — отметил он.

Президент подчеркнул, что строящийся в Азербайджане крупнейший на Каспии международный морской торговый порт также станет вкладом в транспортную инфраструктуру.

Ильхам Алиев добавил, что существенную роль в региональном сотрудничестве играет энергетическое сотрудничество:

«Азербайджан предложил новую энергетическую стратегию и новый взгляд на энергетическое сотрудничество, стал важным партнером в обеспечении энергетической безопасности более обширного региона. Соединив Каспийское, Черное и Средиземное моря, мы создали диверсифицированную инфраструктуру трубопроводов. Сегодня нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум являются символами регионального сотрудничества».

Глава государства отметил, что в настоящее время Азербайджан совместно с иностранными партнерами реализует проект «Южный газовый коридор» стоимостью $40 млрд. «Это – проект энергетического сотрудничества и энергетической безопасности. Отмеченные мною транспортные и энергетические проекты создают в регионе десятки тысяч рабочих мест. Эти проекты приносят благополучие, укрепляют дружбу и сотрудничество между странами», — добавил президент.