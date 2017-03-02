Азербайджану необходимо ускорить процесс реструктуризации банковского сектора, сказал в среду в интервью Trend глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) по Азербайджану Мохаммед аль-Горчи, находящийся с визитом в Баку.

По его словам, чем быстрее произойдет стабилизация банковского сектора, тем быстрее нормализуется ситуация в экономике страны в целом.

«Процесс реструктуризации уже протекает некоторое время, и я верю, что правительство относится к нему серьезно, особенно после создания Палаты надзора над финансовыми рынками. Что же МВФ может посоветовать в текущей ситуации? В первую очередь необходимо быстрее завершить процесс реструктуризации и довести банковский сектор до нормального, стабильного состояния. Потому что нестабильность в банковском секторе влияет на экономику в целом. И чем быстрее произойдет стабилизация банковского сектора, тем быстрее нормализуется ситуация в экономике страны в целом, и надеюсь, что это приведет к восстановлению экономической активности», — сказал аль-Горчи.

По словам главы миссии МВФ, несмотря на непростую ситуацию в банковском секторе Азербайджана, правительство страны смогло достичь определенных успехов в вопросе реструктуризации банков.

«Ситуация в банковском секторе Азербайджана достаточно непростая. Как вы знаете, правительство уже некоторое время предпринимает шаги по реструктуризации банковского сектора. За прошедший год в стране было закрыто 11 банков, и правительство пытается реструктуризировать остальные банки, которые нуждаются в поддержке. Во время этого визита мы почувствовали, что власти достигли определенных успехов в данном вопросе. Нам сообщили, что у них есть определенные планы действий и процесс реструктуризации банковского сектора будет завершен в течение этого года. И это касается не только Международного банка Азербайджана (МБА), но и других банков», — сказал аль-Горчи.

По его словам, в ходе визита миссия МВФ проведет встречу с ведущими банками страны, где будет обсужден текущий процесс реструктуризации сектора.

«В первую очередь мы хотим узнать у банков их мнение о ситуации на рынке, о главных вызовах, стоящих перед ними, и о том, как они подготовились к процессу реструктуризации, что является главным вопросом для стабилизации финансовой ситуации. Также нам интересно обсудить их планы, может, у них есть какие-то вопросы к МВФ или правительству. Мы думаем также обсудить с ними протекающие в стране реформы и узнать их мнения», — сказал аль-Горчи.

Визит миссии МВФ в Азербайджан продлится до конца недели. Вчера в рамках визита уже состоялись встречи в министерствах финансов и экономики, Центральном банке, SOFAZ и Палате надзора над финансовыми рынками страны.

В рамках визита также запланированы встречи в министерствах по налогам, труда и социальной защиты населения Азербайджана, SOCAR, Государственном комитете по статистике, а также с ведущими коммерческими банками страны.

Офис МВФ открыт в Баку с 1992 года.