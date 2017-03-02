Азербайджан, Казахстан и Грузия согласовали условия осуществления перевозок грузов по железной дороге и на паромах по направлениям Алят-Актау-Алят и Алят-Курык-Алят, сообщает в среду пресс-служба ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство».

Согласно сообщению, с этой целью в городе Актау 27-28 февраля была проведена встреча между представителями АО «Казахстанские железные дороги», компании «Грузинская железная дорога», ЗАО «Азербайджанские железные дороги», АО «НК «Актауский международный морской торговый порт», ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» и ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство».

На встрече были обсуждены взаимоотношение и ответственность сторон при осуществлении грузоперевозок, препятствия, которые могут возникнуть при обеспечении перевозок, и пути их устранения.

По итогам двухдневной встречи был подписан протокол. В протоколе нашли отражение ответственность сторон, формы обмена информацией и важные вопросы, связанные с ее обеспечением. Стороны взяли на себя обязательство по информированию клиентов о соответствии перевозимых грузов техническим характеристикам вагонов, судов, осуществляющих перевозки по международному Транскаспийскому транспортному маршруту. В документе также нашел отражение пункт о соответствии перевозимых грузов техническим характеристикам судов, принадлежащих ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство».