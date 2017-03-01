Связывать Ислам с террором — ошибочный и предвзятый подход, сказал в частности в среду Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на XIII Саммите Организации экономического сотрудничества.

«Азербайджан придает особое значение солидарности между исламскими странами и государствами. Азербайджан объявил 2017 год «Годом исламской солидарности». Через два месяца в Баку пройдут IV Исламские игры солидарности. Сегодня исламофобия является одной из самых серьезных угроз в мире. Мы решительно осуждаем эту тенденцию. Связывать Ислам с террором — ошибочный и предвзятый подход. Больше всего от террора страдают именно мусульманские государства. Мы должны продолжить поощрение ценностей Ислама, который является религией мира, милосердия, терпимости и справедливости», — сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан придает особое значение расширению экономического сотрудничества между странами-членами.

«Рост взаимной торговли и инвестиций, расширения экспортных возможностей и поощрение сотрудничества между бизнес-кругами будут служить этой цели. Привлечение международных финансовых институтов также имеет большое значение. С этой точки зрения, для того, чтобы Банк торговли и развития Организации экономического сотрудничества играл более активную роль в финансировании проектов регионального значения, необходимо, чтобы все наши страны его поддерживали», — сказал глава государства.