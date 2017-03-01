Госсекретарь США Рекс Тиллерсон всецело поддерживает проект “Южный газовый коридор”.

Как передает АПА, об этом выступая в Вашингтоне на конференции «США-Азербайджан» сказала и.о. спецпосланника госсекратаря США Мэри Уорлик.

По ее словам, США и впредь собираются поддерживать “Южный газовый коридор”: «Этот проект, также как и ТАР будет способствовать диверсификации источников поставок газа в Европу».

Другой представитель Госдепа Амос Хокстайн отметил, что официальный Вашингтон верит в успешную реализацию “Южного газового коридора”: «США являются одной из стран, первыми поддержавшими этот проект».