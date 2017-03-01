В результате военной агрессии Армении 20 процентов территории Азербайджана — Нагорный Карабах, являющийся исторической землей Азербайджана, и семь прилегающих к нему районов, находятся под оккупацией. Об этом в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на XIII Саммите Организации экономического сотрудничества.

«На этих территориях была проведена этническая чистка, и более миллиона азербайджанцев оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев. Все наши исторические памятники, мечети и кладбища на оккупированных Арменией территориях разрушены. В 1992 году Армения совершила в отношении Азербайджана геноцид. Среди убитых в результате Ходжалинского геноцида 613 гражданских лиц, 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. Более тысячи человек пропали без вести. Сегодня более десяти стран признали Ходжалинский геноцид. Мы выражаем нашу благодарность Пакистану за официальное признание в 2012 году Сенатом Пакистана Ходжалинского геноцида», — сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что Совет безопасности ООН принял четыре резолюции в связи с конфликтом.

«Эти резолюции требуют безоговорочного и незамедлительного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных земель. Организация исламского сотрудничества, ОБСЕ, Европейский парламент, Парламентская ассамблея Совета Европы, Движение неприсоединения и другие авторитетные международные организации приняли аналогичные резолюции и решения. На последнем саммите Организации исламского сотрудничества в связи армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом, и с последней агрессией, совершенной армянской стороной в отношении Азербайджана в апреле 2016 года была создана контактная группа на уровне министров. Армения должна соблюдать резолюции или подвергнуться санкциям. Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена», — сказал Президент Ильхам Алиев.