1 марта в Вашингтоне состоялось грандиозное мероприятие, посвященное 25-летию установления дипломатических и экономических связей между Азербайджаном и США. Об этом Musavat.com сообщил проживающий в США наш соотечественник Заур Байрамлы.

На мероприятии выступил чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в США Элин Сулейманов и другие официальные лица. В выступлениях было подчеркнуто, что между Азербайджаном и США существуют крепкие дружеские связи и сотрудничество двух стран в сферах экономики, энергетической безопасности и диверсификации ресурсов успешно продолжается.

На мероприятии, которое проводилось под модераторством представителя университета Джона Хопкинса — Фридриха Стара, принимали участие заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Бабаев, посол США в Азербайджане Роберт Секута, представители Пентагона и другие.

Сообщается, что мероприятие, организованное Американо-азербайджанской торговой палатой (USACC), прошло при спонсорской поддержке «Pasha Bank», SOCAR, BP, «Gilan».

Мероприятие продолжится 2- марта.