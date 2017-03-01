Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева в среду ознакомилась с условиями, созданными в Республиканской специальной школе-интернате номер шесть имени Эльмара Мирзоева для детей с ограниченными возможностями здоровья в поселке Тюркан Хазарского района Баку.

Специальная школа-интернат функционирует с 1979 года. С 2005/2006 учебного года школа-интернат функционирует в качестве учебного заведения, обеспечивающего общее среднее образование.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева подробно ознакомилась с созданным в этой школе «Классом здорового образования», поинтересовалась применяемыми методами обучения.

Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева была проинформирована о том, что здесь созданы необходимые условия для получения детьми с ограниченными возможностями здоровья знаний, что учреждение оснащено специальным оборудованием и инвентарем. Президент Фонда Гейдара Алиева пожелала успехов детям, получающим образование в «Классе здорового образования».

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева 15 сентября 2014 года принимала участие в открытии школы-интерната после проведенного в учреждении по инициативе Фонда капитального ремонта. После реконструкции в эксплуатацию были сданы четыре корпуса, три спортивных стадиона открытого типа и один спортзал закрытого типа.

После ознакомления со школой-интернатом Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с жителями поселка Тюркан.

Поприветствовав жителей поселка, Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сказала, что очень рада их видеть.

«Очень рада, что наши встречи продолжаются. Как вы знаете, из-за того, что я назначена на новую должность, я должна приостановить свою деятельность в Милли Меджлисе Азербайджана. Я с 2005 года при вашей поддержке осуществляла деятельность в Милли Меджлисе трех созывов, работала депутатом. В течение всех этих 12 лет я старалась своей деятельностью оправдать ваше доверие. В то же время я с чувством большой гордости хочу отметить, что за этот период я всегда чувствовала ваши внимание, поддержку, любовь, уважение. Именно благодаря этому были реализованы достигнутые нами за эти годы успехи, достижения. Это является результатом именно нашей совместной деятельности, нашего единства», — сказала Президент Фонда Гейдара Алиева.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила признательность всем жителям Хазарского района, верящим в нее людям.

«Я очень рада, что за эти годы мы проделали большую работу для развития Хазарского района, добились многих успехов. В поселках построены 42 новые школы, отремонтированы 24 детских сада, 16 домов-интернатов и школ-интернатов, реконструированы 10 спортивных, 28 культурных объектов, семь мечетей, дороги поселков, проложены газовые трубы, линии электропередачи. В целом проделана большая работа по развитию поселков. Естественно, эта работа является составной частью проводимого в стране в целом процесса реформ, благоустройства и созидания. Но я, как депутат от Хазарского района, всегда старалась вместе с вами, наряду с крупномасштабными проектами, общаться с людьми, выслушивать их проблемы, делать все возможное для устранения беспокоящих их вопросов. Вновь хочу отметить, что ваши внимание, вера стали для меня основным источником силы. Уверена, что мы и в дальнейшем продолжим нашу совместную деятельность. Я знаю, что Фонд развития Хазарского района продолжает свою деятельность. Я постоянно держу во внимании беспокоящие вас вопросы. Я стараюсь, чтобы беспокоящие вас вопросы были устранены. Я верю, что это наше единство будет продолжаться и в дальнейшем, и мы достигнем новых успехов. Эти годы очень ценны для меня. Основная причина этого заключается в том, что в каждый свой приезд, каждый раз общаясь с жителями Хазарского района, я чувствую вашу поддержку, уважение, веру. Здесь образовалась очень родная и дорогая атмосфера. За это я выражаю вам глубокую признательность», — сказала Первый вице-президент.