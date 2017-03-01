Таджикистан будет развивать и расширять многоотраслевое сотрудничество с государствами-членами Организации экономического сотрудничества.

Как передает Report, об этом заявил президент РТ Эмомали Рахмон, выступая на 13-м саммите Организации.

Он отметил, что в текущем году исполняется ровно 25 лет со времени вступления в нее стран Центральной Азии, Азербайджана и Афганистана. За счет этого значительно расширилась география и потенциал Организации, добавил президент. Он подчеркнул, что за этот период созданы правовая основа сотрудничества сторон, благоприятные условия для взаимной торговли, свободного передвижения людей и транзитно-транспортных сообщений.

«В рамках Организации, используя свои возможности, мы могли бы соединить наземные и морские пути посредством создания транспортных коридоров. Тем самым мы способствовали бы продвижению процесса экономического роста и преодоления социальных проблем», — добавил он.

Саммит ОЭС проходит в Исламабаде во вторник. ОЭС была создана в 1985 году. Ее членами являются Узбекистан, Иран, Турция, Пакистан, Казахстан, Азербайджан, Афганистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан. Странами-учредителями ОЭС являются Турция, Иран и Пакистан. Главная цель объединения — развитие экономического климата в регионе.