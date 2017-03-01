На встрече с руководителями телеканалов страны президент Татарстана Рустам Минниханов привел в качестве примера город Баку, касаясь проектов, необходимых для того, чтобы Татарстан стал привлекательным с туристической точки зрения.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на «Реальное время».

«Мы начали открываться, говорить о туристической привлекательности, из других регионов привлекать — что нужно, чтобы на этой территории людям было хорошо и комфортно? По большому счету, все парки и скверы были заброшены — это тоже наша недоработка. У нас не хватало денег, не хватало желания. Вот нужны такие точки, где люди могли прийти, отдохнуть. Мы едем за границу и говорим, ох, как там хорошо. Что у нас набережная хуже, чем где-то там? Лучше! Вот я в Баку был, прекрасный вид. Почему у нас такого нет? И такие мысли порождают планы. Наши идеи сейчас изучают федеральные коллеги — мы предоставили им весь пакет документов», — отметил Р.Минниханов.