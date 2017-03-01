«Азербайджан всегда выполняет данные обещания».

Как передает АПА, об этом заявил вице-президент компании “Statoil” Эл Кук выступая на конференции США-Азербайджан.

По его словам, особое место в этой связи занимает «Контракт века». Представитель норвежского нефтегазового гиганта отметил, что собирается отстаивать звание второго по счету инвестора в нефтегазовый сектор Азербайджана.

«Наша компания вложила в энергетический сектор Азербайджана 5,6 млрд. долларов. Энергетический потенциал Азербайджана обладает громадным потенциалом. В 2010-ом году президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан привнес свой почерк в мировую энергетическую карту мира. Сегодня же мы можем сказать, что Азербайджан изменил энергетическую карту региона», сказал Э.Кук.