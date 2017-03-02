К содержанию

Движение «Стоп харам» в Москве

Screenshot_1

Один из участников проекта «Стопхам» создал программу, в рамках которой он будет следить за «соблюдением норм общечеловеческой морали». Запись передачи опубликована на YouTube.

Название передачи — «Стоп харам» («харам» обозначает запретные действия в исламе). В описании к ролику говорится, что Исмаилов «пытается донести до жителей города, что употреблять алкоголь и курить в общественном месте — не только противозаконно, но и аморально».

Тем не менее, в самом ролике ведущий говорит, что «сотни тысяч людей видят, как наши единоверцы, коими они себя называют во всяком случае, нарушают нормы морали, нравственности, религиозные нормы, пьют алкоголь, мешают людям, пугают их зачастую». «Мы приехали сюда … призвать их к религии Аллаха и к соблюдению норм общечеловеческой морали», — добавил Исмаилов, слова которого передает Газета.ру.

В рамках проекта Ислам Исмаилов патрулирует улицы Москвы и выявляет мусульман, которые, по его словам, нарушают правила, закрепленные в исламе для верующих.

В видеозаписи он приходит на Комсомольскую площадь, где расположены три вокзала, и ищет курящих и употребляющих спиртное в общественных местах людей.

После он на камеру говорит человеку, что тот нарушил правила религии и спрашивает его, почему он это сделал. Также в видео выступает адковат и религиозный деятель Руслан Хайбулов. На своей странице «ВКонтакте» он сделал репост видеозаписи, написав «альхамдулиллях!» (хвала Аллаху).

Дата: 2017/03/02 1:00

Раздел: Азербайджан, СНГ

Просмотров:

170

 Новости друзей

...

Другие новости раздела

muzakire_010217__(1)

Азербайджан, Казахстан и Грузия достигли соглашения по тарифам на перевозки

По итогам двухдневной встречи был подписан протокол

elmar

Памяти Эльмара Гусейнова

Со дня убийства Эльмара Гусейнова прошло 12 лет

slu

Слуцкий: Великий Азербайджан и великая Россия всегда должны быть вместе

«Только вместе они решат непростые задачи»…

dada

Али Аббасову ужесточили наказание за драку в Уфе

Верховный суд Башкирии посчитал ранее вынесенный приговор излишне мягким

tre

Президент Азербайджана предостерегает от исламофобии

«Связывать Ислам с террором — ошибочный и предвзятый подход»

wpid-34_48

Тиллерсон выражает поддержку «Южному газовому коридору»

США и впредь собираются поддерживать этот проект

403640578-1

Кузнецов заявил об упущенном шансе на мирный исход конфликта в Карабахе

По мнению политолога, шанс на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта упущен

14883780521694862451_1000x669

Ильхам Алиев обвинил Ереван в проведении этнической чистки

«Армения должна соблюдать резолюции или подвергнуться санкциям»

1482735183_3c8ee7db57a1bf4abfc4c7512920ab0f-1

Эмомали Рахмон обратился к Азербайджану и странам ОЭС

Президент Таджикистана предлагает странам ОЭС соединить наземные и морские пути посредством создания транспортных коридоров