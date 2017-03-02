Движение «Стоп харам» в Москве

Один из участников проекта «Стопхам» создал программу, в рамках которой он будет следить за «соблюдением норм общечеловеческой морали». Запись передачи опубликована на YouTube.

Название передачи — «Стоп харам» («харам» обозначает запретные действия в исламе). В описании к ролику говорится, что Исмаилов «пытается донести до жителей города, что употреблять алкоголь и курить в общественном месте — не только противозаконно, но и аморально».

Тем не менее, в самом ролике ведущий говорит, что «сотни тысяч людей видят, как наши единоверцы, коими они себя называют во всяком случае, нарушают нормы морали, нравственности, религиозные нормы, пьют алкоголь, мешают людям, пугают их зачастую». «Мы приехали сюда … призвать их к религии Аллаха и к соблюдению норм общечеловеческой морали», — добавил Исмаилов, слова которого передает Газета.ру.

В рамках проекта Ислам Исмаилов патрулирует улицы Москвы и выявляет мусульман, которые, по его словам, нарушают правила, закрепленные в исламе для верующих.

В видеозаписи он приходит на Комсомольскую площадь, где расположены три вокзала, и ищет курящих и употребляющих спиртное в общественных местах людей.

После он на камеру говорит человеку, что тот нарушил правила религии и спрашивает его, почему он это сделал. Также в видео выступает адковат и религиозный деятель Руслан Хайбулов. На своей странице «ВКонтакте» он сделал репост видеозаписи, написав «альхамдулиллях!» (хвала Аллаху).