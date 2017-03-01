Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева в среду приняла участие в церемонии открытия детсада-яслей № 226 в поселке Пиршаги Сабунчинского района Баку.

Первый вице-президент разрезала ленту в знак открытия детсада-яслей.

Глава Исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов проинформировал ознакомившуюся с созданными в учреждении дошкольного образования условиями Мехрибан Алиеву о том, что детский сад-ясли с двумя группами начал функционировать в здании средней школы № 112 поселка Пиршаги. После сноса этого здания в апреле 2011 года в связи с тем, что оно находилось в аварийном состоянии, детский сад был размещен в двух комнатах одноэтажного здания представительства поселка Пиршаги. Детский сад состоял из двух групп на 35 мест. После выделения представительству поселка Пиршаги другого здания в связи с исполнением плана мероприятий «Государственной программы социально-экономического развития города Баку и его поселков на 2011-2013 годы», утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева от четвертого мая 2011 года, в июне 2013 года старое одноэтажное здание представительства было снесено и на его месте началось строительство нового трехэтажного здания для детского сада.

Ознакомившись с детсадом-яслями, Первый вице-президент Мехрибан Алиева пожелала успехов в работе учреждения.