Генеральная прокуратура и министерство иностранных дел распространили совместное заявление в связи с убийством в Баку.

Как сообщили АПА в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в результате совместных экстренных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, совместно проведенными сотрудниками органами внутренних дел и прокуратуры было раскрыто убийство при невыясненных обстоятельствах, совершенное в Сураханском районе столицы.

Так, на основании информации, что 24 февраля в собственной квартире было обнаружено тело с признаками насильственной смерти жительницы поселка Говсаны Морозовой Анжелики Васильевны (1963 г.р), оперативная следственная группа состоящая из сотрудников прокуратуры и полиции при участии судмедэксперта провела осмотр места происшествия, собрала вещественные доказательства, сняла отпечатки пальцев и произвел другие необходимые следственные и процессуальные действия.

По факту в районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по 120.1 (умышленное убийство) статье Уголовного Кодекса, были назначены соответствующие экспертизы, вести следствие было поручено Следственному управлению Бакинской городской прокуратуры.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий возникли основательные подозрения, что убийство было совершено знакомым убитой — Векиловым Натигом Джабраил оглу (1985 г.р). Н.Векилов был задержан на территории Газахского района и привлечен к следствию.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственные мероприятия.

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