Согласно информации армянских СМИ, 1 марта в районе 16:50 в северо-восточном направлении смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий-контрактник Нвер Юрикович Бабаджанян 1980 года рождения.
Согласно информации армянских СМИ, 1 марта в районе 16:50 в северо-восточном направлении смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий-контрактник Нвер Юрикович Бабаджанян 1980 года рождения.
Дата: 2017/03/01 19:45
Раздел: СНГ
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