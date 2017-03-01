Управление государственной дорожной полиции Баку внесло ясность в вопрос штрафов в отношении пассажиров автотранспортных средств за непристегнутый ремень безопасности.

Как сообщил Trend в среду начальник отдела по связям с общественными структурами управления полковник полиции Вагиф Асадов, как водители автомобилей, так и их пассажиры в обязательном порядке должны использовать ремни безопасности.

«Если конструкцией автомобиля предусмотрены ремни безопасности, водитель и пассажиры должны их использовать. За непристегивание или неправильное использование ремня безопасности для водителей предусмотрен штраф в размере 40, для пассажиров — в размере 30 манатов», — сказал начальник отдела.

По его словам, пассажиры и водители должны правильно использовать ремни безопасности.

«Неправильное использование ремня безопасности представляет опасность для их жизни. Некоторые водители спорят с сотрудниками полиции, доказывая, что они используют ремень безопасности, при том, что они неправильно его пристегивают. Такие водители и пассажиры тоже будут штрафоваться», — сказал Асадов.

Начальник отдела добавил, что ремень безопасности должны пристегивать не только пассажиры, сидящие на переднем сиденье, но и на заднем.

«Не важно, на переднем сиденье сидит пассажир или на заднем. Если конструкцией автомобиля предусмотрены ремни безопасности на заднем сиденье, пассажиры должны их пристегнуть. В противном случае они также будут оштрафованы на 30 манатов», — сказал начальник отдела.

Асадов также коснулся вопроса перевозки несовершеннолетних пассажиров в возрасте до 12 лет. По его словам, если ребенок в возрасте до 12 лет сидит на переднем сиденье, это сиденье должно быть оборудовано специальным автокреслом.

«В противном случае водитель будет привлечен к ответственности. При перевозке пассажиров этой возрастной категории на заднем сиденье, водителям также рекомендуется использовать специальное автокресло, однако это просто рекомендация дорожной полиции, и за отсутствие автокресла на заднем сиденье для водителей не предусмотрен штраф», — сказал Асадов.