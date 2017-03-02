Легойда добавил, что находится рядом с патриархом уже восемь лет и не понимает, как тот выдерживает высокие нагрузки. Глава синодального отдела рассказал, что у Кирилла даже нет личного времени.

«Мне надо в этой ситуации еще говорить, что надо было ему на «Ладе Калине» ездить или в трамвае? Мне эти все разговоры кажутся пустыми», — заключил он.

Несколько лет назад СМИ публиковали результаты сделанных экспертами оценок финансового состояния патриарха Кирилла. По их мнению, в 2004 году его активы составляли четыре миллиарда долларов. Синодальный информационный отдел тогда раскритиковал эти данные, отметив, что они безосновательно порочат церковь и ее предстоятеля.