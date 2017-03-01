Минобороны Азербайджана выразило отношение к информации, распространенной в некоторых медиа-ресурсах и соцсетях о наших шехидах, несущих службу на передовой военнослужащих и в целом о ситуации в прифронтовой зоне.

Как сообщили АПА в пресс-службе Минобороны, каждый раз во время роста напряженности на линии фронта некоторые электронные медиа-ресурсы и соцсети публикуют предвзятые, неприятные сообщения о шехидах, членах их семей, несущих службу на передовой военнослужащих и в целом о ситуации в прифронтовой зоне: «На передовой линии каждый от солдата до генерала наших Вооруженных сил находится в окопах и на позициях, в приказанном ему направлении, и в этих вопрос не допускается никакой избирательности.

Дисклокация войск, в частности служащих на передовой военнослужащих производится в ротационном, регулярном, плановом порядке и сменной основе.

Подобные предвзятые подходы, затрагивающие чувства членов семей шехидов и интересы служащих на передовой военнослужащих, бросает тень на работу, осуществляемую ради победы над врагом, наносит урон общим целям и служит интересам армянской пропаганды».