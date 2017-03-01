Азербайджан считает Организацию экономического сотрудничества (ОЭС) важной организацией, и с 2012 года, как председатель этой структуры, сделал все для укрепления данной организации, расширения ее участия в мировом экономическом сотрудничестве и пропаганды многостороннего партнерства между странами-членами.

Как передает официальный сайт Президента АР, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, открывая 1 марта в столице Пакистана — городе Исламабад — 13-й саммит ОЭС.

Глава Азербайджанского государства отметил, что Азербайджан в 2006 и 2012 годах принял у себя два саммита ОЭС и поддерживает хорошие отношения со всеми странами-членами организации. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан укрепляет экономические связи со своими партнерами как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях.

Затем Президент Ильхам Алиев объявил об избрании премьер-министра Пакистана Мухаммеда Наваза Шарифа председателем 13-го саммита ОЭС и пожелал ему успехов в его деятельности.

В свою очередь, премьер-министр Пакистана, высоко оценив деятельность, осуществленную в рамках ОЭС за прошедший период, выразил признательность Президенту Азербайджана. Он заявил, что в период председательства в ОЭС Пакистан приложит максимум усилий для укрепления сотрудничества между странами-членами.

Генеральный секретарь ОЭС Халил Ибрагим Акча поблагодарил Президента Ильхама Алиева за активную деятельность в период председательства Азербайджана. Он отчитался о проделанной за прошедший период работе.

В своем выступлении на мероприятии Президент Ильхам Алиев заявил, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Пакистаном основываются на взаимном доверии и поддержке. Как наглядный пример тому глава государства указал на отказ Пакистана от налаживания дипломатических отношений с Арменией, оккупировавшей 20% территорий Азербайджана, и поблагодарил за это пакистанскую сторону от имени народа Азербайджана. Глава государства подробно, на основе конкретных фактов охарактеризовал тяжелые последствия карабахского конфликта для Азербайджана, игнорирование Арменией международного права.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Пакистан является одной из стран, признавших Ходжалинский геноцид.

Подчеркнув, что Азербайджан придает особую важность солидарности мусульманских стран, глава государства заявил, что 2017 год объявлен в Азербайджане Годом исламской солидарности, и пожелал успехов странам-членам ОЭС.