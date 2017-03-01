Азербайджан будет импортировать продукцию военно-промышленного комплекса из Пакистана. Соответствующее соглашение было достигнуто во время вчерашней встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Пакистана Мухаммеда Наваза Шарифа. На встрече обсуждались конкретные проекты в области обороны и оборонной промышленности.

Как передает Oxu.Az, военный эксперт Рашад Сулейманов заявил AzVision.az, что Азербайджан будет закупать у Пакистана боевые и учебные самолеты.

«Это боевой самолет «JF -17 Thunder» и учебный «Super Mushshak». Турция заказала у Пакистана 52 учебных самолета «Super Mushshak». На днях министр обороны Пакистана рассказал мне на выставке, что самолеты готовы к экспорту в Азербайджан. Также эти самолеты можно использовать для поисково-спасательных и разведывательных операций».