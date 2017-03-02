Турецкие власти рассматривают возможность запрета на использование американскими самолетами авиабазы Инджирлик. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Yeni Safak.

На этот шаг Анкара может пойти в случае, если США продолжат оказывать поддержку курдским формированиям в ходе боев за сирийский город Ракка и освобождения его от боевиков террористической группировки «Исламское государство».

В то же время Анкара ничего не имеет против участия в этой операции Сирийской свободной армии (ССА), поддерживаемой Турцией, уточняет издание.