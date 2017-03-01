«Великий Азербайджан и великая Россия всегда должны быть вместе, и только вместе они решат непростые задачи», — заявил во время своего выступления на вечере памяти жертв Ходжалинского геноцида в Москве председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Вечер состоялся 28 февраля в Конгресс-парке гостиницы «Украина». Представители российской и азербайджанской общественности, политики, деятели культуры, молодежь и студенты собрались в этот день вместе, чтобы громко заявить — трагедия Ходжалы должна быть услышана в разных уголках Земли!

«Пять лет я посвятил руководству Комитетом по делам СНГ Государственной думы РФ, тому, чтобы вместе с Милли Меджлисом Азербайджана, руководством Азербайджана – моим другом и старшим братом Ильхамом Гейдаровичем Алиевым медленно, но верно продвигаться к разрешению кровоточащего нагорно-карабахского конфликта. — сказал в своем выступлении Леонид Слуцкий. — Мы хорошо понимаем и видим, что Ильхаму Гейдаровичу за это время удалось преодолеть последствия проблем беженцев Нагорного Карабаха, которые еще недавно жили в неподобающих условиях. Азербайджан сегодня является одной из самых процветающих экономик далеко за пределами постсоветского пространства. Сегодня это энергонезависимая, красивая, растущая страна с демократией, c Бакинским гуманитарным форумом, с Первыми Европейскими играми. Мы знаем те блестящие инициативы господина президента, а также и первого вице-президента Азербайджана, которые были осуществлены, и которые еще обязательно в ближайшее время будут реализованы на благо Азербайджана, на благо роста уважения к Азербайджану во всем мире.

Но, пока трагические события живы в нашей памяти и остаются безнаказанными… Мы вспоминаем тех, кто погиб 20 января 1990 года, не можем забыть и не забудем жертв карабахского конфликта, потому что они напоминают о себе ежедневно. Трагедия Ходжалы должна заставить нас еще раз подумать над практическими путями разрешения нагорно-карабахского конфликта. И лишь тогда, народы, которые сегодня разделены этими страшными кровавыми событиями, смогут найти общий язык.

Мы говорим не просто лозунги, это должно быть реализовано, должно быть той непреложной истиной для всех тех, для кого Азербайджан является не чужой страной.

Депутат Слуцкий поздравил братский народ Азербайджана с избранием Мехрибан Алиевой на пост первого вице-президента. Он отметил, что это историческое событие. «Если бы сейчас Гейдар Алиевич, основатель современного Азербайджанского государства, смог бы взглянуть на свою страну, которую сегодня его сын Ильхам Алиев cделал процветающим государством, на свой народ, он бы испытал гордость».

Источник: «Москва-Баку»