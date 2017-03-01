Учёные представили результаты новейшей генной терапии, которая помогает пациенту вырабатывать собственные иммуноклетки. Благодаря этой процедуре были спасены многие пациенты, которым не помогло предшествующее лечение.

Американская фармакологическая компания Kite Pharma представила результаты новейшего метода по борьбе с раком, который они назвали клеточная CAR-T-терапия. У 36% из 101 испытуемых зафиксирована полная ремиссия, а у 8 из 10 пациентов раковые очаги заметно уменьшились.

Медики поражены успешными результатами терапии, особенно в случаях, когда у пациента не оставалось другого выбора. Она действует на клеточном уровне, фильтруя кровь и направляя активные вещества прямиком на раковые клетки. У клеток, поражённых раком, есть способность уклоняться от иммунной системы, но в рамках новейшей терапии она уничтожается, что позволяет иммунитету бороться с заболеванием самостоятельно.

Врачи надеются, что вскоре эта терапия будет применяться в отношении онкологических пациентов по всему миру. Сейчас все силы направлены на то, чтобы выявить побочные эффекты лечения и сделать терапию максимально доступной.