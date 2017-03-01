Американская фармакологическая компания Kite Pharma представила результаты новейшего метода по борьбе с раком, который они назвали клеточная CAR-T-терапия. У 36% из 101 испытуемых зафиксирована полная ремиссия, а у 8 из 10 пациентов раковые очаги заметно уменьшились.
Медики поражены успешными результатами терапии, особенно в случаях, когда у пациента не оставалось другого выбора. Она действует на клеточном уровне, фильтруя кровь и направляя активные вещества прямиком на раковые клетки. У клеток, поражённых раком, есть способность уклоняться от иммунной системы, но в рамках новейшей терапии она уничтожается, что позволяет иммунитету бороться с заболеванием самостоятельно.
Врачи надеются, что вскоре эта терапия будет применяться в отношении онкологических пациентов по всему миру. Сейчас все силы направлены на то, чтобы выявить побочные эффекты лечения и сделать терапию максимально доступной.