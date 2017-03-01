Грузинский парламент принял закон, касающийся возможности прослушивания телефонных разговоров граждан, сообщает «Грузия Online».

Законодательный пакет был принят в третьем чтении 87-ю голосами, против проголосовали двое парламентариев. В голосовании не принимала участие оппозиция.

Согласно документу, в спецслужбах создается оперативно-техническое агентство, в компетенцию которого войдет прослушка и запись телефонных разговоров, получение информации из канала связи и компьютерной системы, установление геолокации в реальном времени, контроль посланий через почту и телеграф.

Кроме того, новая структура будет осуществлять тайную аудио- и видеозапись, фотографирование, обеспечение безопасности в сфере электронных коммуникаций и информационно-технологическое обеспечение государственных структур.

Управлять новым агентством будет Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии, а подотчетна она будет премьер-министру страны.

Руководителя агентства по представлению начальника Службы государственной безопасности назначает премьер-министр. Кандидата в руководители агентства будет утверждать в должности специальная комиссия из семи человек, представляющих СГБ, парламент, аппарат омбудсмена и правительство.

Между тем в оппозиции указывают, что новый закон дает спецслужбе возможность по своему усмотрению без санкции суда прослушивать разговоры любого гражданина.