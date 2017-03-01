Россия в последнее время укрепила свои позиции в качестве главного арбитра в конфликте между Арменией и Азербайджаном и может использовать нагорно-карабахского конфликт для продвижения своих стратегических интересов в обеих странах. Об этом, как пишет News.am, говорится в докладе американского аналитического центра Stratfor.

Эксперты отмечают заинтересованность Азербайджана «встряхнуть статус-кво по Карабаху» и готовность тесно сотрудничать с Россией, чтобы переместить конфликт в направление возобновления переговоров, «так как в этом случае они могут вернуть территорию». Именно на этом, по мнению экспертов, может сыграть Россия, чтобы усилить свое влияние в Азербайджане. «Армения пока что не может позволить себе делать большие шаги сама по себе, тем более, что Россия контролирует большинство систем стратегических вооружений. В то время как противостояние сохраняется, ни одна из сторон не может решиться на большой шаг, не достигнув взаимопонимания с Россией в первую очередь»,- считают эксперты.

Авторы доклада называют Армению зависимым союзником России, подчеркивая, что в последние месяцы отношения между двумя странами проходили проверку, так как Москва несколько поверхностно относится к поддержке Еревана в его конфликте с Баку. Россия высказала нейтральную позицию после эскалации в апреле прошлого года, оставив Армению разочарованной из-за отсутствия безопасности и политической поддержки в конфликте. «Тем не менее, отсутствие у Армении альтернативных партнеров не оставило Еревану никакого выбора, кроме как сохранить свое стратегическое сотрудничество с Россией, несмотря на то, что сотрудничество в области безопасности между Москвой и Баку в последние месяцы только укрепляется»,- отмечается в докладе.