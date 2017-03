Президент России Владимир Путин совершил великое множество уголовных преступлений, по которым его нужно будет судить до того, как он предстанет перед трибуналом в Гааге.

Об этом в своем блоге на ONLINE.UA рассказал известный российский блогер и финансист Слава Рабинович.

«Путин, кроме государственных, должностных и уголовных преступлений, совершил огромное количество международных и военных преступлений. Как только он в живом состоянии (if and when — если и когда) окажется не у власти, он в тот же час будет WANTED IN THE HAGUE (объявлен в розыск Гаагским трибуналом — ONLINE.UA)», — убежден он.

При этом Рабинович обратился к возможным кандидатам в президенты России, Алексею Навальному и Григорию Явлинскому, а также другим политикам, желающим претендовать на этот пост, с призывом не давать каких-либо гарантий Путину.

«Вы что, собираетесь его укрывать от международного правосудия? Вы же знаете, что это укрывательство будет квалифицировано как преступление. Ваше», — предупредил блогер.

Также он предупредил, что в самой России нынешнему президенту можно предъявить обвинения по длинному списку статей Уголовного кодекса.

«Почитайте, что он наделал (да вы и так знаете), а потом скажите — как вы собираетесь давать ему гарантии? УК и Конституцию тоже через колено, как он?» — добавил Рабинович и перечислил наиболее показательные статьи.

Статья 105. Убийство (до 20 лет лишения свободы);

Статья 142. Фальсификация избирательных документов, документов референдума (до 5 лет лишения свободы);

Статья 142.1. Фальсификация итогов голосования (до 4 лет лишения свободы);

Статья 205. Терроризм (до 20 лет лишения свободы);

Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) (до 20 лет лишения свободы);

Статья 278. Насильственное удержание власти (до 20 лет лишения свободы);

Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (до 5 лет лишения свободы);

Статья 286. Превышение должностных полномочий (до 7 лет лишения свободы);

Статья 292. Служебный подлог (до 4 лет лишения свободы);

Статья 299. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (до 10 лет лишения свободы);

Статья 301. Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей (до 8 лет лишения свободы);

Статья 302. Принуждение к даче показаний (до 8 лет лишения свободы);

Статья 303. Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности (до 7 лет лишения свободы);

Статья 305. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта (до 10 лет лишения свободы);

Статья 306. Заведомо ложный донос (до 6 лет лишения свободы);

Статья 307. Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод (до 5 лет лишения свободы);

Статья 309. Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу (до 5 лет лишения свободы);

Статья 353. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны (до 20 лет лишения свободы);

Статья 354. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (до 5 лет лишения свободы);

Статья 357. Геноцид (до 20 лет лишения свободы);

Статья 359. Наемничество (до 15 лет лишения свободы).