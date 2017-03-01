Последствия падения нефтяных цен и медленная смерть маната докатились и до наших стариков .

Итак, В Азербайджане пенсионный возраст женщин и мужчин будет поднят до планки 65-ти лет. Данный вопрос отразился в проекте изменений в закон «О трудовой пенсии».

Согласно этому проекту, до 2021 года пенсионный возраст мужчин ежегодно будет увеличиваться на 6 месяцев, а пенсионный возраст женщин ежегодно будет увеличиваться на 6 месяцев — до 2027 года. Таким образом, пенсионный возраст женщин и мужчин будет доведен до 65 лет. Данный проект вынесут на обсуждение весенней сессии Милли Меджлиса.

В случае принятия законопроекта, он вступит в силу 1 июля 2017 года.

— Сама по себе тенденция довольно тревожная – говорит экономист Натиг Джафарли в интервью сайту Minval.az.

У азербайджанских стариков нет права выбора.

— Во всем мире повышение планки пенсионного возраста связано прежде всего с проблемами демографии. Такая проблема существует в Европе, Японии, России – демографический кризис, очень низкая рождаемость, население стареет. И, исходя из перечисленных фактов, некоторых странах, особенно в европейских, есть практика повышения планки пенсионного возраста. В Азербайджане нет демографических проблем: у нас и рождаемость на хорошем уровне, и старение населения происходит гармонично. Единственное объяснение этому шагу можно озвучить следующим образом: трудности, которые испытывает госбюджет. И все тяжести этой проблемы правительство перекладывает на плечи населения. Это еще один факт того, что правительство, не найдя других решений в плане сбалансированной экономии бюджета, идет на привлечение пенсионных выплат, и одни из таких способов уменьшения – это поднятие планки пенсионного возраста. У нас уже несколько раз – начиная со дня Независимости, в корне менялась пенсионная система. Это тоже очень плохо. Начиная с 2006 года 3 раза пытались поменять пенсионную систему в Азербайджане, и всегда – в ущерб населению. Так же не стоит забывать, что в нашей стране широко развита практика «черной бухгалтерии», и у многих граждан страны вообще нет никаких контрактов с работодателями. Или если же если контракт существует, то сумма, указанная в нем, бывает сильно заниженной. Это связано, прежде всего, с тем фактом, что работодатели с зарплаты каждого сотрудника вынуждены отчислять более 20% в Пенсионный Фонд, что само по себе очень накладно. Для того что бы решить глобальные проблемы в этой сфере, необходимы кардинальные реформы всей пенсионной системы. Один из выходов — привлечение коммерческих структур и частных кампаний в эту отрасль. Тем более, что в законодательстве не существует никаких преград для этого. Просто в Азербайджане нет таких условий, чтобы иностранные компании или местные частные пенсионные фонды развивались и начали работать. Государство, естественно, является монополистом в этом направлении, и у граждан нет права выбора. Во многих странах, в том числе и в соседней России, в Грузии и Турции действует несколько Пенсионных фондов, и у граждан страны есть право выбора. Те Пенсионные фонды, которые предоставляют больше привилегий, больше удобств для пенсионеров, могли бы быть здоровой конкурентной средой. Азербайджанское правительство, монополизировав эту сферу, не может справиться с проблемами, и последняя инициатива насчет понятия планки пенсионного возраста очень сильно ударит по интересам населения, особенно тех людей, которые в ближайшее время ожидали выхода на пенсию. И, к сожалению, это еще не коррелируется тем, что у нас средний возраст населения намного ниже, чем в европейских странах или же в той же Японии – почти на 15% мы отстаем от планки продолжительности жизни этих стран. А если еще поднимется пенсионный возраст, к сожалению, многие не доживут до него. Это очень важный вопрос, который нужно учитывать. Опять же, повторюсь: все изменения связаны с экономическими трудностями, перекладыванием этих трудностей на плечи населения.

Азербайджанским пенсионерам едва хватает пенсии на еду и лекарства.

— Согласно данным Всемирного Банка, Азербайджан входит в список стран с самым низким уровнем дохода на душу населения. А в общем-то страны, в которых люди выходят на пенсию в 65 лет и старше, относятся к странам среднего или высокого уровня. Получается не состыковка. Гражданин Азербайджана, в столь преклонном возрасте выходя на пенсию, будет соответственно, получать гроши – как житель страны с низким уровнем дохода. И еще есть одно существенное опасение: если увеличивается планка пенсионного возраста, то получается, что пожилые люди будут занимать рабочие места, на которые вполне могли бы рассчитывать молодые кадры?

— Да, такая проблема существует. Но в управленческом аппарате у нас и так многие чиновники уже давно превысили не только планку ныне существующего пенсионного возраста, но так же и ту, которую планируют принять. Для коммерческих структур это не проблема, потому что в коммерции иные правила игры, в политику которых государство не имеет права вмешиваться. Но в госсекторе эта проблема существует давно, и, естественно, повышение пенсионного возраста еще больше усугубит ситуацию. Однозначно, молодым кадрам будет перекрыта дорога в управленческий аппарат. Что касается вопроса уменьшения доходов населения и доходов в бюджет в долларовом эквиваленте, пенсия в нашей стране – одна из самых низких среди стран бывшего СНГ. Даже в то время, когда манат был дороже и более устойчив, раньше наши пенсионеры получали намного больше в долларовом выражении. После катастрофических девальваций, процесс которых еще не остановился, и обесценивание маната по-прежнему идет (кроме того, нацвалюта может даже еще больше обесцениться в ближайшее время) пенсия азербайджанских граждан еще более обесценилась, упал и уровень доходов населения. В этом случае возникает много проблем. Пенсионеры, к сожалению, сегодня практически всю свою пенсию тратят на еду и лекарства, многим пенсионерам помогают родственники, так как пенсионных выплат конкретно не хватает. Именно благодаря родственникам сегодня выживают наши пенсионеры. И правительство должно учитывать эти моменты, потому что в США, допустим, пенсионеры тратят всего 12% своих доходов на еду. А у нас практически вся пенсия уходит на еду и лекарства. Правительство так же должно задуматься и над этим пунктом. И индексация пенсий должна быть не по общей официальной цифре, которую выдает Статком, а она должна проводиться с учетом продуктовой инфляции. Но, почему-то, правительство решило идти по другому направлению, а именно взваливать всю тяжесть экономического положения на плечи населения, в том числе и пенсионеров.

Базовую часть пенсий могут отменить, а что предлагают взамен?

— Министр Труда и Соцзащиты Салим Муслимов выступая сказал, что в рамках изменений предусматривается ликвидация понятия базовой части трудовых пенсий и 12-летнего стажа, необходимого для назначения этой пенсии. Многие пенсионеры насторожились. Слово ЛИКВИДАЦИЯ действует на нервы очень многим. Люди просто не понимают этой сухой канцелярщины. Может быть, вы объясните этот процесс более доходчивым языком — для наших читателей?

— Честно говоря, это довольно тревожный сигнал. Во всем мире есть такое понятие. Правительство стран определяет низкий уровень пенсии, ниже которого никто не должен получать сумму пенсий. И эта базовая часть в Азербайджане тоже существовала в последние 11 лет. Что же хотят предложить вместо этой базовой части сегодня? Мне это не известно. Потому что если учитывать подход правительства к такого рода проблемам, я, к сожалению, не думаю, что решение будет принято в пользу граждан, и поэтому определенная ставка пенсий, ниже которой невозможно прожить человеку, должна определиться. Ниже этого уровня пенсий быть не должно – ни социальных, ни по инвалидности, ни по другим каким-то категориям. Во всем мире принята такая практика. У нас же планируют отменить, но что предлагают взамен – не известно никому. Я внимательно читал выступление г-на С. Муслимова и не увидел в нем даже прозрачного намека на какие-то предложения по этому серьезному вопросу.

Такую огромную зарплату получают разве что знакомые С. Муслимова.

— Я тоже читала тезисы г-на министра, и была удивлена тем, что в речи своей С. Муслимов апеллирует просто нереальными суммами. К примеру: среднемесячная зарплата гражданина – 5 тысяч манатов. Но при этом он имеет 10-летний стаж. Таким образом за 120 месяцев или же за 10 лет этот гражданин зарабатывает сумму размером в 600 тысяч манатов. И эту сумму, накапливаемую на индивидуальном счете, по правилам необходимо поделить на 144, что в результате дает большую сумму: 2 083,3 маната. Почему г-н министр делает исчисления из таких огромных, просто нереальных сумм? Кто у нас в Азербайджане получает такие деньги вообще? Даже депутаты в ММ не получают таких денег. Но ведь речь идет о среднестатистической зарплате? Разве не от суммы среднестатистической зарплаты должен был отталкиваться С. Муслимов, объясняя свою позицию?

— Скорее всего, у г-на министра есть знакомые, которые получают зарплату такого размера. В Азербайджане нет таких зарплат, а если и есть, то очень мало, даже 1% не наберется. В госсекторе у нас работает более 900 тысяч человек, и в государственном секторе самая высокая зарплата у министров и депутатов, получающих зарплату в размере 2500 манатов. Министры, кстати, получают намного меньше. Зарплат в 5 тысяч манатов в Азербайджане не существует. Исключение составляют сотрудники нефтяного сектора, в частности, в иностранных компаниях, таких как ВР. Но у них совсем другая система оплаты труда, и в этих компаниях работает мизерная часть населения страны. Средняя же планка зарплаты в стране – 490 манатов. Надо исходить хотя бы от этой суммы. Но и тут есть проблемы: при пересчете сумм зарплат по стране задействованная система индикаторов допускает неточности. Пусть г-н министр отталкивается не от 5 тысяч манатов, а хотя бы от 500 манатов, когда считает среднюю зарплату. Но раз он этого не делает, давайте посчитаем мы с вами и сделаем печальные выводы: человек, который выйдет на пенсию, получит в лучшем случае 220 манатов – чуть больше 120 долларов. И это – мизерная сумма для выживания пожилого человека. Читая заявление г-на министра, у многих возникает вопрос: в какой параллельной вселенной вообще платят такие зарплаты? В каком измерении живут наши чиновники?

Граждане Азербайджана боятся пенсии, потому что она сопряжена с бедностью.

— Минусы мы с вами разобрали. А могли бы вы отметить хоть какие-то плюсы, связанные с планкой повышения пенсионного возраста? Ну, кроме того факта, что человек сможет работать больше положенного ему срока и получать зарплату?

— В европейских странах, правительство которых повышает планку пенсионного возраста (на примере Греции, Франции), люди очень сильно протестовали против этой тенденции. У нас в стране нет никаких протестов, а значит, люди не особо этим явлением обеспокоены, потому что существуют более глобальные проблемы: сокращение рабочих мест, уменьшение уровня заработной платы. Для тех людей, которым здоровье позволяет работать на 2-3 года дольше, конечно же новость о повышении пенсионного возраста более приятна, особенно для тех, у кого зарплата выше среднестатистической. В основном, это чиновничья среда. Это единственный плюс, который является, тем не менее, одним из списка нонсенсов суровой азербайджанской реальности. Потому что в других странах люди, даже работая в госсекторе, хотят как можно скорее выйти на пенсию, потому что сумма этой пенсии практически равносильна сумме зарплаты. И не надо идти на работу, а получаешь столько же. Именно поэтому в во всех странах мира – начиная с аэропортов и заканчивая городами, мы наблюдаем группы пожилых людей с чемоданами. Это – европейские пенсионеры, путешествующие по разным странам и наслаждающиеся безбедной старостью. У нас же люди боятся выйти на пенсию, потому что существует реальная опасность влачить жалкое существование.

Яна Мадатова