Запад не намерен ослаблять хватку жестких экономических санкций в отношении России, однако на данный момент настоящая блокада экономики России еще даже не началась.

Об этом ресурсу «Обозреватель» заявил российский политолог Андрей Пионтковский.

Он отметил, что полностью российскую экономику сможет остановить отключение РФ от международной банковской системы совершения платежей SWIFT, а также арест активов кремлевской власти.

Он также добавил, что в случае уменьшения финансовой и политической поддержки со стороны США Украине однозначно придется сложнее, однако страна ни при каких обстоятельствах не окажется в зоне влияния современной России.

СМИ напоминают, что слухи об отключении России от SWIFT периодически циркулируют на Западе, при этом сама Россия не раз высказывала беспокойство и неприемлемость данного решения, которое повлечет тяжелые последствия для страны.