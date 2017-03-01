Завершился визит президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Исламскую Республику Пакистан.
Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Завершился визит президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Исламскую Республику Пакистан.
Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Дата: 2017/03/01 17:08
Раздел: Азербайджан
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