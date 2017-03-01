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Завершился визит президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Исламскую Республику Пакистан.

Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

 

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