Отправится на четыре года в колонию общего режима 50-летний азербайджанец Али Аббасов, который вместе с двумя соплеменниками Тахмазом Бабаевым и Хаялом Гусейновым устроил массовую драку прямо на крыльце Ленинского храма правосудия в Уфе. Верховный суд РБ посчитал ранее вынесенный приговор мужчине излишне мягким – районный суд наказал буяна условным сроком.

Издание ufa.mk.ru напоминает, что потасовка у суда случилась 31 марта 2015 года – горячие южные парни сошлись в схватке, выясняя, кто прав и виноват в уголовном деле о мошенничестве, которое слушалось в этот момент в районном храме правосудия. В результате «внесудебных» разборок два человека получили ножевые ранения, а один из них — 48-летний мужчина — скончался в больнице от удара по голове бейсбольной битой.

В злополучный день обвиняемые отвечали перед законом за мошенничество и вымогательство у своих земляков четырех миллионов рублей, а две национальные группировки ждали на улице и тех, кто совершал денежные аферы, и тех, кто пострадал от действий хитроумных авантюристов. Родственники и знакомые пострадавших и подсудимых, находившиеся у здания суда, решили выяснить отношения по-свойски, с применением ножей и бейсбольных бит.

Конфликт спровоцировали трое азербайджанцев, которые сегодня обвиняются в тяжких преступлениях. Али Аббасов и Хаял Гусейнов достали ножи и нанесли колото-резанные раны двоим представителям противоборствующей стороны, а Тахмаз Бабаев вытащил заранее приготовленную бейсбольную биту и ударил по голове мужчину-соперника. Удар оказался настолько силен, что несчастный умер в больнице.

Сегодня двое азербайджанцев, один из которых нанес смертельные ранения человеку бейсбольной битой, а второй, использовавший для разрешения конфликта нож, находятся в СИЗО. Им за групповое преступление грозит до 15 лет лишения свободы.

А Ленинский суд Уфы вынес приговор находившемуся под подпиской о невыезде Али Аббасову, признав его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном с применением оружия. Суд установил, что азербайджанец ударил ножом в грудь 28-летнего мужчину, который, получив ранение, выжил, потому что был вовремя доставлен в больницу. Наверное, поэтому и приговор для г-на Аббасова оказался не слишком суровым – четыре года лишения свободы условно.

Однако в прокуратуре Башкирии посчитали, что агрессивный азербайджанец, устроивший разборки чуть ли не в храме правосудия, легко отделался, и обжаловали этот лояльный приговор в апелляционном порядке. Коллегия по уголовным делам ВС РБ согласилась с обвинением и арестовала южного парня прямо в зале башкирского суда.