Министерство обороны прокомментировало распространенную армянскими СМИ информацию о том, что Азербайджан не вывел миссию ОБСЕ на свои передовые позиции.

В ответ на запрос Report в пресс-службе министерства заявили, что мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 1 марта на линии противостояния войск Азербайджана и Армении, в направлении села Чеменли Агдамского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов, и это было подтверждено международной миссией.

Хотя армянская сторона распространила информацию о проведении мониторинга в соответствии с установленным графиком, не нарушив режима прекращения огня, она отмечает, что якобы азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на линию соприкосновения войск.

«В очередной раз отмечаем, что в соответствии с механизмом проведения мониторинга, сначала международные наблюдатели контактируют по средствам связи, а затем создают визуальную связь и сами определяют, в какой точке находятся и другие детали, а завершение мониторинга подтверждают сами присутствующие там полевые помощники.

Периодически распространяя подобные сообщения клеветнического характера, армянская сторона пытается шантажировать международные структуры, нанести тень на их деятельность и подорвать доверие к ним», — заявили в минобороне.