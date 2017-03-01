Председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Хады Раджабли прокомментировал информацию о повышении пенсионного возраста до 65 лет.

В интервью Qafqazinfo он отметил, что предлагается ввести в силу этот закон с 1 июля:

«Например, сейчас женщины выходят на пенсию в 60 лет. Каждый год пенсионный возраст будет повышаться на полгода и за 10 лет дойдет до 65 лет. В этом году женщины, которым исполнилось 60 лет, могут оформить пенсию».

По словам Хады Раджабли, ничего плохого в повышении пенсионного возраста нет:

«Продолжительность жизни увеличилась. Здоровье людей позволяет это. Учителя, врачи спорят с нами, что они чувствуют себя бодро и могут работать, но мы заставляем их уйти на пенсию».

По словам Раджабли, согласно статистике продолжительность жизни женщин составляет 78,5 лет:

«В среднем мы платим пенсию женщинам до 78,5 лет. Но по нашим расчетам, мы должны платить пенсию на протяжении 12-ти лет (60+12). То есть, женщины должны получать пенсию до 72-х лет. Так как мы не может установить верхнюю планку возраста, мы повышаем возраст выхода на пенсию до 65 лет. То есть, после того, как женщины выйдут на пенсию в 65 лет, то будут получать ее как минимум на протяжении 12-13 лет».

Хады Раджабли также выразил отношение к вопросу ликвидации 12-летнего стажа. Он отметил, что это объективно, необходимо и полезно:

«Например, есть люди, которые на протяжении 5 лет совершали большие пенсионные выплаты. Когда они хотят выйти на пенсию, им говорят, что нельзя, так как нет 12-ти летнего стажа. Но теперь, даже если у тебя нет 12-ти летнего стажа, но если при делении суммы твоих выплат на 144 получается не менее 110 манатов, то ты можешь получать пенсию. Тут главным является принцип социальной справедливости».