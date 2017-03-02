Путь в рай начинается в аду: новость для поклонников саги о «чужих»

Вышел новый трейлер фильма «Чужой: Завет» режиссера Ридли Скотта.

«Путь в рай начинается в аду», – говорится в описании видео. По сюжету, космический корабль «Завет» летит на далекую планету и находит мир, который кажется им парадизом. На самом деле это мрачный и опасный мир.

В фильме снимались Майкл Фассбендер, Кэтрин Уотерстон, Били Крудап, Дэнни Макбрайд, Демиан Бишир, Нуми Рапас, Гай Пирс, Джеймс Франко.

В американский прокат «Чужой: Завет» (сиквел «Прометея») выйдет 19 мая 2017 года. Новый фильм — шестой во франшизе Скотта «Чужой».