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Путь в рай начинается в аду: новость для поклонников саги о «чужих»

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Вышел новый трейлер фильма «Чужой: Завет» режиссера Ридли Скотта.

«Путь в рай начинается в аду», – говорится в описании видео. По сюжету, космический корабль «Завет» летит на далекую планету и находит мир, который кажется им парадизом. На самом деле это мрачный и опасный мир.

В фильме снимались Майкл Фассбендер, Кэтрин Уотерстон, Били Крудап, Дэнни Макбрайд, Демиан Бишир, Нуми Рапас, Гай Пирс, Джеймс Франко.

В американский прокат «Чужой: Завет» (сиквел «Прометея») выйдет 19 мая 2017 года. Новый фильм — шестой во франшизе Скотта «Чужой».

Дата: 2017/03/02 23:32

Раздел: Life-style

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