Сегодня в Сабунчинском районном суде продолжился судебный процесс по уголовному делу находящегося под арестом бывшего начальника Главного управления по безопасности в сфере энергетики и транспорта упраздненного МНБ, генерал-майора Акифа Човдарова и других.

Как сообщает АПА, после заседания под руководством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова адвокат Акифа Човдарова Садиг Расулов сказал журналистам, что в качестве свидетеля показания дал свояк потерпевшего Насиба Алиева Эльчин Худиев. Он сказал, что дал в долг Насибу Алиеву 100 тысяч манатов. 50 тысяч из этих денег сын Насиба Алиева Эльтон Алиев отдал до его задержания со стороны МНБ, и это не имеет никакого отношения к данному вопросу.

В своих показаниях Насиб Алиев сказал, что его сын отдал деньги на следующий день после задержания в МНБ. Э.Худиев же в своих показаниях на суде сообщил, что дал 50 тысяч манатов Насибу Алиеву спустя несколько дней после задержания Эльтона Алиева.

По словам Садига Расулова, во время следствия Э.Худиев в своих показаниях указал, что Насиб Алиев сказал ему, что передаст деньги Акифу Човдарову. Однако, отвечая на вопросы в суде, Э.Худиев отметил, что не в курсе того, кому Насиб Алиев передал деньги, что не знает Акифа Човдарова. Он сказал, что подписался под своими показаниями во время следствия, не прочитав их.

Потерпевший Надир Фейзиев сообщил журналистам, что на судебном процессе он ответил на несколько вопросов: «Я подтвердил, что взял 350 тысяч манатов у Джахангира Алышова и передал Али Набиеву в Министерстве национальной безопасности».

Другой потерпевший Джахангир Алышов сказал журналистам, что на заседании Акиф Човдаров назвал потерпевших мошенниками: «Мы сказали, что известно, кто мошенник. Меня спросили о документах в связи со средствами, которые я потратил на рыбное производство в Масазыре. Я представил эти документы».

Процесс продолжится после перерыва.