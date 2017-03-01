14 марта Серж Саркисян отправится с официальным визитом в Москву.

Как пишет обозреватель армянского сайта lragir.am Наира Айрумян, посол США жестко предупредил Сержа Саркисяна до его отъезда.

«8 марта по приглашению Франсуа Олланда Саркисян побывает в Париже. Только что Саркисян вернулся из Брюсселя, где встречался с европейским руководством.В Париже и Москве будет, безусловно, обсуждаться карабахская проблема», — пишет Айрумян.

По ее словам, после того, как случилась эскалация в Карабахе, опять зазвучали призывы к возобновлению переговоров:

«О необходимости переговоров заявили сопредседатели Минской группы ОБСЕ, заявило и руководство ЕС и НАТО, которое, однако, выразило поддержку усилиям Минской группы и призвало сначала выполнить договоренности в Вене и Санкт-Петербурге.О чем будет говорить Серж Саркисян с Олландом и Путиным, и состоится ли после этого встреча с Дональдом Трампом?

Франция, Россия и США являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ, и, как правило, в этом «трио» соло не может звучать. После заявлений Олланда на последней встрече с представителями армянской общины Франции нельзя исключать, что в финале своего президентства Олланд может сделать некий жест в сторону Карабаха.

Что же может предложить Путин? Опять трехсторонние переговоры при посредничестве России? Но этот формат уже несколько раз приводил к фиаско. Или Россия предложит еще более тесные военно-политические отношения с Арменией, которые могут стать российской «гарантией невозобновления военных действий»? Видимо, такие варианты просчитываются, и не случайно американские дипломаты стали делать «превентивные» заявления.

В частности, посол США в Армении призвал наладить меры доверия, о которых была достигнута договоренность. Иными словами, посол призывает Армению не соглашаться на возобновление переговоров, пока по всей линии соприкосновения не установлены механизмы расследования инцидентов.

Не менее интересные намеки в связи с этим сделал бывший американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик. Он заявил, что международным посредникам необходимо помочь сторонам карабахского конфликта уважать режим перемирия. В интервью “Голосу Америки” он напомнил, что по сей день не выявлены все подробности Апрельской войны.“В апреле мы стали очевидцами многочисленных жертв, и даже сегодня я не уверен, что мы знаем точное число погибших”, — заявил он. Уорлик намекает, что размещение мониторингового и иного оборудования было бы выгодно армянской стороне.

Согласится ли Серж Саркисян пойти на переговоры без выполнения договоренностей о механизмах расследования? Этот вопрос стал ключевым в карабахском процессе. И попытается ли Путин предложить некие «гарантии», которые позволят возобновить переговоры без размещения механизмов расследования инцидентов?».