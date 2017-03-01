Памятник видному азербайджанскому поэту Микаилу Мушвигу будет установлен в Баку на прежнем месте, ближе к жилому дому.

«На территории также будут проведены работы по озеленению и благоустройству. Работы в этом направлении уже начались, и думаю, что приблизительно в течение месяца памятник будет установлен», — сказал глава Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры и туризма Азербайджана Закир Султанов.

Как передает Тренд, сегодня он осмотрел территорию, где находился памятник, с участием председателя правления Союза архитекторов Азербайджана Эльбека Гасымзаде, главы Исполнительной власти Ясамальского района и других специалистов.

Султанов подчеркнул недопустимость сноса имеющих историческое значение строений и культурных памятников без согласования с соответствующими государственными органами согласно законодательству.

«Памятника на территории нет, здесь идут строительные работы. Мы собрались здесь для того, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить возвращение и установку памятника на этой территории», — сказал глава госслужбы.

Эльбек Гасымзаде добавил, что с сегодняшнего дня началась реконструкция памятника.