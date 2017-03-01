Находящийся под арестом в Азербайджане блогер Александр Лапшин отказался от услуг назначенного ему государством адвоката, сообщил эксклюзивно Trend в среду адвокат Сафар Гусейнов.

По словам адвоката, Лапшин не нуждается в защите второго адвоката, и он отказался от услуг Сафара Гусейнова. Договор между Гусейновым и Лапшиным был расторгнут по взаимному согласию сторон.

Отметим, что Александр Лапшин содержится в Бакинском следственном изоляторе №1, и его защиту в настоящее время обеспечивает назначенный семьей Лапшина адвокат Эдуард Чернин.