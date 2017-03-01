Найденное 28 февраля на скалистом берегу поселка Пирсаат Гарадагского района тело мужчины предположительно принадлежит нефтянику – оператору Рустамову Горхмазу Исбат оглу, 1974 года рождения.

Об этом Sputnik-Азербайджан сообщил достоверно информированный источник.

По словам источника, есть определенное сходство во внешности и возрасте.

Однако окончательное заключение судебно-медицинской экспертизы станет известно сегодня (в среду, 1 марта) после анализа ДНК, на который образцы тканей уже направлены.

К тому же эксперты ждут родственников, которые могли бы опознать тело по особым приметам.

Штормовой ветер 15 декабря около 5:00 утра снес в Каспийское море часть эстакады протяженностью около 150 метров на нефтесборном пункте № 3 Нефтегазодобывающего управления имени Наримана Нариманова Производственного объединения «Азнефть» Государственной нефтяной компании АР (SOCAR). Эстакада перевернулась вместе с прилегающей к ней площадкой и жилой будкой.

На момент происшествия на конструкции находились десять нефтяников – пятеро дежурных и еще пятеро сотрудников, находившихся в будке. Среди пропавших без вести – машинист Зульфугаров Гюльоглан, оператор Зульфугаров Азай, механик Гасанов Эльчин, оператор Гафаров Ильхам, оператор Асадов Самир, оператор Бахрамов Джавид, машинист Аббасов Рамиз, оператор Рустамов Горхмаз.

До сих пор были найдены тела операторов Ильхама Гафарова (сразу после трагедии), жителя поселка Сахиль Гасанаги Гаджиалиева, 1956 года рождения (тело обнаружено 1 февраля) и Гурбанова Видади Джумшуд оглу, 1957 года рождения (17 февраля). Список найденных может дополнить Рустамов Горхмаз Исбат оглу, если заключение экспертизы даст положительный результат. Отметим, что Рустамов являлся уроженцем Гаджигабульского района.