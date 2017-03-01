«Оползневый процесс на территории «Озера пиявок» в Масазыре находится в активной фазе».

Об этом АПА сообщил начальник Экспедиции геологического планирования Национальной службы геологической разведки МЭПР Азиз Гаралов.

Он сообщил, что в результате оползня, обвала и проседания 7 домов пришли в негодное состояние, а на стенах других домов на территории появились трещины.

Начальник экспедиции подчеркнув, что наклонность склона места происшествия составляет 30 градусов, отметил, что если в динамике процесса продолжится активность, то и другие дома будут под угрозой.