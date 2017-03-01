Не следует рассчитывать, что обсуждения, по нагорно-карабахскому конфликту которые состоятся между официальными лицами Ирана и России в ходе визита президента Ирана Хасана Рухани в Москву, внесут положительный вклад в процесс урегулирования конфликта в краткосрочной перспективе.

Об этом, как передает Тренд, сказала вице-спикер Милли Меджлиса , глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Бахар Мурадова, комментируя информацию о проведении обсуждений по нагорно-карабахскому конфликту во время ожидаемого визита Хасана Рухани в Москву в конце марта.

В то же время, вице-спикер считает, что проведение обсуждений по нагорно-карабахскому конфликту в интересах России и Ирана.

По словам Мурадовой, обмен мнениями по нагорно-карабахскому конфликту в ходе визита Хасана Рухани в Москву объективно оправдан: так, Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, а Иран — соседнее государство граничащее как с Азербайджаном, так и с Арменией.

«Поэтому обсуждение этого вопроса рассматривается как вполне естественное явление. Было бы наивно полагать, что при наличии такой острой региональной проблемы как нагорно-карабахский конфликт, отношения в регионе будут находиться в нормальном русле. Поэтому считаю, что проведение этих осуждений в интересах обеих государств, причем этот вопрос должен находиться в круге их интересов еще и потому, чтобы способствовать скорейшему решению конфликта. Но не думаю, что результаты обсуждений в короткие сроки внесут вклад в урегулирование конфликта, с учетом справедливой позиции и законных интересов Азербайджана. Во всяком случае, можно предполагать, что обсуждения будут эффективны с точки зрения подчеркивания важности решения проблемы, и нахождения его на повестке дня», — отметила вице-спикер.

Бахар Мурадова считает, что, несомненно, визит Хасана Рухани, в первую очередь, будет сориентированным на развитие ирано-российских связей.

Сказав, что Азербайджан всегда придавал большое значение отношениям с Ираном, Бахар Мурадова также добавила, что эти мнения звучали всегда во время взаимных визитов официальных лиц высокого уровня, и отражены в различных обращениях.

Бахар Мурадова подчеркнула, что Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Ираном по всем направлениям, добавив, что столь же большое внимание уделяется отношениям с Россией.