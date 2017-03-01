Студия Disney покажет гей-персонажа в фильме «Красавица и чудовище», сообщает Attitude со ссылкой на режиссера Билла Кондона.

Героем-гомосексуалистом оказался ЛеФу (Джош Гэд), помощник главного антагониста Гастона (которого играет Люк Эванс).

«ЛеФу – это тот, кто в один момент хочет быть Гастоном, а в другой – хочет поцеловать Гастона», – сказал Кондон. По его словам, ЛеФу в замешательстве по поводу того, чего хочет, и только осознает, что у него есть эти чувства.

Постановщик назвал это «прекрасным, эксклюзивно гейским моментом в диснеевском фильме».