Добровольные молодежные группы будут осуществлять восстановительные работы в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района Азербайджана.

Как передает Интерфакс-Азербайджан, об этом заявил председатель Молодежного объединения правящей партии «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан», ПЕА) Сеймур Оруджев.

«На днях активисты молодежного объединения Насиминской районной организации ПЕА выступили с инициативой участия добровольных молодежных строительных отрядов в восстановительных работах в селе Джоджуг Марджанлы», — сказал С.Оруджев в среду на пресс-конференции.

По его словам, к этой инициативе подключились уже более 1 тыс. молодых активистов ПЕА, в связи с проведением работ направлены обращения в соответствующие структуры.

«Первый наш отряд направится в Джоджуг Марджанлы уже в марте. Впоследствии молодежь подключится также к работам по озеленению территории», — отметил С.Оруджев.

Глава молодежного объединения партии подчеркнул, что молодежь готова активно участвовать в восстановительных работах на всех освобождаемых от армянской оккупации территориях Азербайджана.