Жена бывшего премьера Франции, кандидата в президенты страны Франсуа Фийона Пенелопа задержана, ведется обыск, передает РИА Новости. Об этом в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter написала сотрудница издания Mediapart Эллен Салви.

«Пенелопа Фийон помещена под стражу, ведется обыск. Источник близкий к партии «Републиканцы», — написала журналистка.

В среду стало известно о том, что Фийон вызван на допрос по делу о трудоустройстве его супруги.

Ранее сообщалось об отмене запланированного на среду визита Фийона на знаменитую парижскую сельскохозяйственную выставку, которую ежегодно посещают политики всех уровней, включая главу государства. Как ожидается, в полдень Фийон выступит перед журналистами.