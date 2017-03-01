Главарь террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади в своей речи признал поражение ИГ* в недавних боевых действиях и призвал сторонников укрыться в горных районах, сообщает телеканал Alsumaria со ссылкой на источник в провинции Найнава.

«Аль-Багдади назвал свою речь прощальной, распространил ее среди проповедников ИГ и объяснил, что происходит с группировкой. Проповедники начали говорить о поражениях, которые терпит группировка в провинции Найнава и других частях Ирака», — сообщил телеканалу источник.

Ранее сообщалось, что находящиеся в западной части иракского Мосула главари ИГ спасаются бегством из города.